Иностранный турпоток в Россию упал в 24 раза

Пандемия нанесла серьезный удар по туристической отрасли

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе сообщила в беседе с РИА "Новости", что в период с января по сентябрь 2021 года иностранные граждане совершили 8,8 миллиона визитов в Россию, из них туристические цели визита задекларировали 175,8 тысячи раз.

"Общий въездной поток сократился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом докризисного 2019 года, а туристический - как минимум в 24 раза", - уточнила Ломидзе.

Она добавила, что по итогам трех кварталов 2021 года, согласно статистическим выкладкам, главным поставщиком туристов в Россию якобы стала Куба (44,4 тысячи визитов), но на самом деле эти визиты, скорее всего, совершались с целью транзита - приезжали студенты или их родственники.

На втором месте в рейтинге находится Германия (25,9 тысячи туристических визитов), на третьем - Объединенные Арабские Эмираты (18 тысяч визитов).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram