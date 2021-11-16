ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В кабмине пообещали ограничить рост цен на бензин

11:59
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Власти обещают сохранить рост цен на топливо в пределах инфляции

Российские власти предпримут все необходимые меры для сдерживания роста цен на топливо. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказал вице-премьер Александр Новак.

В Европе набирает популярность топливный туризм
Аналитики спрогнозировали рост спроса на нефть до докризисного уровня к 2023 году

Замглавы правительства назвал задачей кабмина обеспечения сохранения цен не выше уровня инфляции. Новак подчеркнул, что правительство работает в этом направлении.

В частности, власти провели совещание с нефтяными компаниями и с экспертами, есть ряд предложений, которые сейчас прорабатываются, рассказал вице-премьер.

Необходимо спрогнозировать ситуацию на 2022 год, с министерствами финансов и энергетики изучается вопрос корректировки демпфера, хотя окончательного решения пока нет, цитирует Новака ТАСС.

Ранее эксперт объяснил рост цен на бензин убыточностью работы розницы: оптовые цены примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Заправка
Заправка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.