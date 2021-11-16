В кабмине пообещали ограничить рост цен на бензин

Власти обещают сохранить рост цен на топливо в пределах инфляции

Российские власти предпримут все необходимые меры для сдерживания роста цен на топливо. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Замглавы правительства назвал задачей кабмина обеспечения сохранения цен не выше уровня инфляции. Новак подчеркнул, что правительство работает в этом направлении.

В частности, власти провели совещание с нефтяными компаниями и с экспертами, есть ряд предложений, которые сейчас прорабатываются, рассказал вице-премьер.

Необходимо спрогнозировать ситуацию на 2022 год, с министерствами финансов и энергетики изучается вопрос корректировки демпфера, хотя окончательного решения пока нет, цитирует Новака ТАСС.

Ранее эксперт объяснил рост цен на бензин убыточностью работы розницы: оптовые цены примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков.

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