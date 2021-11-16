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Роспотребнадзор отменил вакцинированным самоизоляцию после контакта с ковидными больными

11:41
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Ведомство также уточнило правила тестирования на коронавирус

Тестирование на коронавирусную инфекцию после контакта с заболевшими следует осуществлять на 10-12-й день. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
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Согласно документу, забор материала для анализа на COVID-19 нужно проводить на 10-12-й день после последнего контакта с инфицированным.

Время доставки биологического материалов в лабораторию для исследования на коронавирус не должно превышать 24 часов с момента отбора.

При тестировании на COVID-19 в список лиц, отнесенных к приоритету первого уровня, добавлены люди, которым ранее подтвердили грипп и острую респираторную вирусную инфекцию.

В документе также уточняется, что после контакта с заболевшим коронавирусом не подлежит изоляции лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и переболевшие в течение полугода, если у них отсутствуют симптомы заболевания.

Постановление главного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия находится на четвертом месте в мире по общему количеству тестов на коронавирусную инфекцию и в первой десятке — по количеству тестов на 100 тысяч населения.

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