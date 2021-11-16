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Польша усилит охрану границы с Россией

11:39
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Будут установлены новые датчики и камеры

Польский культурный центр в Калининграде сообщил, что на польско-российской границе на фоне миграционного кризиса в Белоруссии будет установлена новая система охраны из датчиков и видеокамер.
Эксперт спрогнозировал развитие ситуации на белорусско-польской границе

Работы по установке начнутся в 2022 году, пишет "Интерфакс".

В настоящее время на российско-польской границе действует система из шести наблюдательных вышек. В Варминско-Мазурском отделении службу несут 1300 офицеров.

Сейчас польско-российская граница (около 200 километров, почти полностью проходит вдоль Варминско-Мазурского воеводства и Калининградской области) закрыта для туристического движения в связи с пандемией.

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