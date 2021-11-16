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Россия возобновляет авиасообщение с Аргентиной и Бразилией

11:57
  • вторник
  • 16 ноября 2021

А также еще рядом стран

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с пятью странами, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
Россия возобновляет авиасообщение с ЮАР и Данией

"Принято решение возобновить взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Бангладеш, Монголия, Бразилия, Коста-Рика, Аргентина", - говорится в сообщении.

Запланированы следующие рейсы: Москва - Дакка (два рейса в неделю), Москва - Улан-Батор (три рейса в неделю), Улан-Удэ - Улан-Батор (один рейс в неделю), Иркутск - Улан-Батор и Красноярск - Улан-Батор (один рейс в неделю), Москва - Рио-де-Жанейро (два рейса в неделю), Москва - Сан-Хосе (два рейса в неделю), Москва - Буэнос-Айрес (два рейса в неделю).

Кроме того, с 1 декабря 2021 снимается ограничение на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром.

Также с 1 декабря Россия увеличивает число рейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном и Азербайджаном.

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