Владимир Ефимов: Москва является центром фармацевтической промышленности России

На долю столицы приходится 52% объема поставок фармацевтической продукции

Экспорт фармацевтической продукции и медицинской техники за первые восемь месяцев 2021 года составил 819,39 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем поставок увеличился почти в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Москва сегодня является центром фармацевтической промышленности России и ведущим экспортером продукции этого сектора. Так, на долю столицы приходится около 40% объема поставок медицинской техники и чуть более 52% - фармацевтической продукции", - прокомментировал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, в этом году Москва поставила продукцию в 114 стран, расширив географию на 17 стран в сравнении с прошлым годом. Основными покупателями стали Аргентина, Индия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, а также страны ближнего зарубежья.

Что касается экспорта продукции медицинской промышленности, то за этот период товары были направлены в 92 страны. К ключевым импортерам можно отнести страны ближнего зарубежья, а также европейских партнеров: Нидерланды, Германия, Франция.

"Москва нарастила объем экспорта продукции медицинской промышленности за счет стабильного увеличения поставок компьютерных томографов, катетеров и схожих изделий", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Увеличить объемы поставок продукции за рубеж помогает в том числе и городская поддержка, передает АГН "Москва". Так, в ноябре этого года специалисты Центра "Моспром", подведомственного департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, организуют участие московских экспортеров во всеафриканской многоотраслевой выставке Intra African Trade Fair - 2021. Среди компаний и производители медицинской продукции.

Кроме того, добавили в пресс-службе, летом этого года специально для экспортеров в этой отрасли специалисты Центра "Моспром" провели бизнес-миссию "Весь мир", в которой приняли участие производители средств реабилитации инвалидов, медицинского оборудования для экстренной помощи, а также других инновационных и традиционных медицинских изделий.

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