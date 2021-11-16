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Медик назвал лекарства, которые опасно принимать при коронавирусе

12:41
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Самолечение может привести к опасным последствиям

Самолечение всегда грозит опасными последствиями, в том числе при коронавирусной инфекции. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.
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Эксперт указал, что диагноз COVID-19 сам по себе не является основанием для приема антибиотиков. Однако у пациентов с коронавирусом нередко возникают вторичные бактериальные инфекции — в борьбе с ними применение антибиотиков показано.

При этом назначить антибиотики может только врач, их самостоятельное применение недопустимо, подчеркнул медик. Чурадзе пояснил, что антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа.

Кроме того, принимая антибиотик без показания, мы повышаем устойчивость флоры к этому препарату. В итоге когда он действительно будет необходим, лекарство окажется уже неэффективным.

Чурадзе также рассказал в интервью радио Sputnik, при каких признаках пациентам с коронавирусом следует обращаться за дополнительной медицинской помощью: температура выше 38 градусов в течение трех и более дней, признаки дыхательной недостаточности, усиление одышки, снижение сатурации ниже 95, нарастание слабости.

Ранее Борис Чурадзе предупредил, что при вакцинации от коронавирусной инфекции двухфазными препаратами необходимо сделать обе прививки, в противном случае есть риск для здоровья.

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