Правительство отработает введение QR-кодов для авиарейсов

Этот шаг является вынужденным, подчеркнули в кабмине

Введение QR-кодов для авиаперевозок является вынужденным, но необходимым шагом. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Представитель кабмина отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного штаба указал, что в данной области все технологии должны быть тщательно отработаны и сначала должен быть проведен эксперимент.

С учетом этого введение QR-кодов на авиаперевозках будет отрабатываться самым тщательным образом, заверил Белоусов. Он указал, что "риски здесь абсолютно понятны", поэтому власти предпримут все усилия для их минимизации, сообщает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что введение системы QR-кодов для посещения общественных мест показало эффективность в ситуации с коронавирусом.

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