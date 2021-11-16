Даня Милохин впервые пообщался с биологическими родителями

По словам блогера, никакой агрессии и злости к ним он не испытывает

Даня Милохин впервые пообщался по видеосвязи со своими биологическими родителями. По словам блогера, никакой агрессии и злости к ним он не испытывает. В будущем Милохин хочет познакомиться с братом и сестрой - младшими детьми своей биологической мамы.

"Это так непривычно, что у меня брат, сестра, какие-то родственники, кроме Ильи. Вообще получается, что я вырос в детском доме, а теперь у меня две мамы и два папы - приемные и биологические", - заявил Милохин в эфире шоу "Док-ток".

Общаясь в ходе программы с Ксенией Собчак, мама Дани призналась, что не собирается сдаваться. Женщина намерена устроить встречу с Даней и Ильей без камер, чтобы наконец-то воссоединить свою семью.

Напомним, что биологические родители Дани Милохина и его брата Ильи в свое время отказались от сыновей. Ребята выросли в детском доме, а позже их забрали приемные родители. На связь с братьями родители вышли после того, как те стали известны на всю страну.

В начале года Илья встретился с мамой и отцом в студии программы "Пусть говорят". Родители рассказали, что жизненные обстоятельства вынудили их отказаться от детей.

"Я тогда осталась совсем одна. Муж не помогал, мне было сложно. Я решила оставить сыновей в детском доме на полгода, чтобы как-то решить свои проблемы, а получилось, что на всю жизнь", - сообщила мама Милохиных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram