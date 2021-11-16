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В РФПИ рассказали, когда ожидают одобрения ВОЗ "Спутника V"

12:35
  • вторник
  • 16 ноября 2021

За процесс отвечает Министерство здравоохранения

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал в эфире Bloomberg TV о процессе одобрения вакцины против коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения.
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"Мы поддерживаем диалог с ВОЗ. За этот процесс отвечает Министерство здравоохранения. Мы ожидаем одобрения к концу года", - сказал глава РФПИ.

Россия очень успешно использует вакцину "Спутник V", отметил Дмитриев. Жалоб на эффективность и безопасность препарата нет.

"Вакцины спасают жизни и являются основополагающим решением проблемы с ковидом", - подчеркнул Дмитриев.

Разработанный в центре имени "Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат одобрила уже 71 страна с общим населением 4 миллиарда человек.

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