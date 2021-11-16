Германия остановила сертификацию оператора "Северного потока — 2"

В стране назвали условие возобновления процедуры

Компетентные органы Германии приостановили процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном во вторник, 16 ноября.

Возобновление процедуры сертификации возможно лишь при условии реорганизации и изменения правовой формы Nord Stream 2 AG, подчеркивает германский регулятор. Немецкая "дочка" компании-оператора должна будет стать и владельцем, и оператором немецкой части газопровода.

В Берлине заверяют, что заблаговременно уведомили министерство энергетики Германии, Еврокомиссию и других участников процесса сертификации о ее приостановке, сообщает РИА Новости.

"Северный поток — 2" представляет собой магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, который проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Российский газопровод подпадает под действие газовой директивы Евросоюза, которая требует разделения функций транзитера и поставщика сырья и допуск к поставкам по трубе третьих сторон. Законодательство позволяет получить исключение, если оператор докажет необходимость защиты интересов инвесторов, или то, что трубопровод положительно влияет на энергобезопасность стран ЕС.

Однако на исключение из газовой директивы могут претендовать лишь трубопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года. К "Северному потоку — 2" это не относится.

Ранее в Германии указали, что допуск "Северного потока — 2" к эксплуатации "остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему", причем решение проблемы долго откладывалось.

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