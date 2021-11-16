До 1 декабря включительно
Как сообщили в понедельник в оперштабе по контролю за распространением коронавируса, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией.
"Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно", - приводит сообщение штаба ТАСС.
Ранее Россия ограничила авиасообщение с Танзанией из-за сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Прекращено оно было с 15 апреля.
Отмечено вместе с тем, что летом 2020 года Танзания была одной из первых, с кем Россия возобновила авиасообщение после начала пандемии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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