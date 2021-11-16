Сергунина: в Москве пройдет бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса

Курс подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей

В Москве для предпринимателей с 17 ноября запустят онлайн-курс, посвященный цифровизации бизнеса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

Интенсив поможет узнать о новых IT-инструментах и современных решениях для развития своего дела. Курс подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей.

Участников онлайн-форума познакомят с практическими кейсами и тенденциями по цифровизации бизнеса, а также мерами поддержки предпринимателей в Москве. Для доступа к форуму необходима предварительная регистрация.

Обучение продолжит онлайн-курс "Цифровизация бизнеса". Он начнется 22 ноября и будет состоять из трех вебинаров. На них пойдет речь о возможностях CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами), способах цифровизации бухучета и управления персоналом.

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