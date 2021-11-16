Турция разрешила вернуться на родину россиянам, обвиняемым в поджоге лесов

С россиян сняли запрет на выезд из Турции

Суд в турецкой провинции Анталья разрешил выехать из страны гражданам России, арестованным по обвинению в поджоге леса.

Семерых россиян задержали по подозрению в поджоге леса во время похода по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. Туристов подозревали в разведении костра в районе, где позднее возник лесной пожар. Подозреваемые утверждали, что пытались потушить огонь, который вспыхнул не по их вине.

Как рассказали в генеральном консульстве России, с семерых россиян сняли запрет покидать территорию Турции, что позволит согражданам вернуться на родину, сообщает ТАСС.

Помощь в ликвидации лесных пожаров, бушевавших в Турции летом 2021 года, оказали российские власти. В августе произошла трагедия: при крушении самолета Бе-200, который турецкая сторона арендовала самолет у России для тушения пожаров, погибли пять россиян и трое турков.

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