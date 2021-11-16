В колониях и СИЗО в этом году выявили более ста тысяч нарушений

Уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить, отметил генпрокурор

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил на правительственном часе в Госдуме, что за девять месяцев 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы обнаружили более 103 тысяч нарушений закона.

"К сожалению, события текущего года показывают, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить. Об этом свидетельствует и практика прокурорского надзора", - отметил Краснов (цитата по РИА "Новости").

Особое беспокойство, уточнил он, вызывают нарушения права граждан на личную безопасность. Так, в пенитенциарных учреждениях Иркутской, Саратовской областей допускались факты насилия по отношению к заключенным.

"Реализация принятых мер реагирования по всем этим фактам находится на моем личном контроле", - заключил генпрокурор.

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