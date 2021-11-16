Море щедро одарило жителей Тауйска

Тысячи моллюсков выбросило на берег Охотского моря в Магаданской области. В основном, это сахалинская спизула - деликатес, который не просто встретить в магазине. Ракушек очень много. Местные жители собирают их ведрами.

Жители Магаданской области буквально ходят по деликатесам. После сильного шторма берег Охотского моря у села Тауйск покрыт моллюсками. Нельзя сделать шаг, не наступив на раковину.

Невиданная щедрость моря – последствия циклона, обрушившего на регион дожди, снегопады, а вместе с ними шторм. Из-за него в Тауйской губе приливы стали достигать пяти метров, вода со дна подняла моллюсков. Подобное уже случалось в октябре прошлого года, но местные жители не ожидали, что такое повторится. Да ещё в середине ноября, когда море уже затягивает льдом, а на берегу лежит снег. Не просто деликатесы, а свежемороженые деликатесы.

Это сахалинская спизула – редкое в магаданских магазинах лакомство, но в Тауйске моллюсков быстро научились готовить.

Спизула легко вписалась в местную кухню. Море так щедро одарило жителей Тауйска, что моллюски пойдут не только к столу, но и на продажу. Хватит на всех - 4 километра побережья Охотского моря усеяно моллюсками.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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