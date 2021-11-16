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Тысячи моллюсков выбросило на берег Охотского моря

14:55
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Море щедро одарило жителей Тауйска

Тысячи моллюсков выбросило на берег Охотского моря в Магаданской области. В основном, это сахалинская спизула - деликатес, который не просто встретить в магазине. Ракушек очень много. Местные жители собирают их ведрами.

Жители Магаданской области буквально ходят по деликатесам. После сильного шторма берег Охотского моря у села Тауйск покрыт моллюсками. Нельзя сделать шаг, не наступив на раковину.

Невиданная щедрость моря –  последствия циклона, обрушившего на регион дожди, снегопады, а вместе с ними шторм.  Из-за него в Тауйской губе приливы стали достигать пяти метров, вода со дна подняла моллюсков. Подобное уже случалось в октябре прошлого года, но местные жители не ожидали, что такое повторится. Да ещё в середине ноября, когда море уже затягивает льдом, а на берегу лежит снег.  Не просто деликатесы, а свежемороженые деликатесы.

Это сахалинская спизула – редкое в магаданских магазинах лакомство, но в Тауйске моллюсков быстро научились готовить.

Спизула легко вписалась в местную кухню. Море так щедро одарило жителей Тауйска, что моллюски пойдут не только к столу, но и на продажу. Хватит на всех - 4 километра побережья Охотского моря усеяно моллюсками.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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Выброшенные на берег моллюски
Выброшенные на берег моллюски
Сбор выброшенных на берег моллюсков
Сбор выброшенных на берег моллюсков
Сбор выброшенных на берег моллюсков
Сбор выброшенных на берег моллюсков
Охотское море
Охотское море
Выброшенные на берег моллюски
Выброшенные на берег моллюски
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