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Собянин принял участие в торжественном собрании к 10-летию фонда ЕСПО

13:38
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Мэр выразил слова признательности обществу

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 10-летием фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).

"Слова огромной признательности обществу, которое занимается восстановлением памяти истории нашего города, нашего государства, замечательных людей: Елизаветы Федоровны, Сергея Александровича, которые внесли огромный вклад в развитие нашего любимого города и огромный вклад в развитие нашей страны. <…> Хотел еще раз высказать слова благодарности обществу, которое не забывает эти прекрасные деяния", - заявил Собянин.

Председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова вручила мэру Москвы знак в виде византийских переплетенных крестов, приуроченный к юбилею ЕСПО, передает АГН "Москва".

Собянин подчеркнул, что первая электростанция, трамвай на улицах Москвы появились именно во время управления генерал-губернатора Сергея Александровича. И это положило начало развитию систем электроснабжения и общественного транспорта. Неоценим и вклад его супруги - великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

"Удивительные начинания благотворительности, сострадания, движения, которые были созданы его супругой Елизаветой Федоровной - это удивительные вещи, которые и сегодня актуальны.  И сегодня в условиях пандемии, когда большое количество людей находятся в сложной ситуации - начинания, традиции московской благотворительности, сострадания имеют новое звучание, современное звучание", - уверен мэр.

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Сергей Собянин поздравил с 10-летием фонд ЕСПО
Сергей Собянин поздравил с 10-летием фонд ЕСПО
Сергей Собянин поздравил с 10-летием фонд ЕСПО
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