Собянин отметил особую ценность деятельности фонда ЕСПО в условиях пандемии

Мэр поздравил "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 10-летием

Сергей Собянин поздравил с 10-летием фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Здесь изучают деятельность Великого Князя Сергея Александровича, управлявшего Москвой на рубеже XIX-XX веков, а также занимаются благотворительностью. Фонд проводит выставки, выпускает книги - и не только.

В бывшем генерал-губернаторском дворце - ныне московской мэрии - встреча единомышленников. Учёные, музейщики, представители общественных организаций и РПЦ встретились на торжественном собрании фонда "Елисаветинско-Сергиевского общества". Сначала - экскурсия по дому, хозяином которого около 13 лет был великий князь Сергей Александрович. Особое внимание - портретной галерее в красной гостиной.

В конце XIX - начале XX веков великий князь Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы. И период его службы столице стал одним из самых ярких в развитии города: в полтора раза выросло население Москвы, строились фабрики и заводы. Были открыты несколько вокзалов, которые соединили столицу с другими городами страны. Мэр Москвы, приветствуя участников юбилейного собрания, сообщил, что все сделанное в период правления великого князя, легло в основу развития города тогда и сегодня.

"Первая электростанция Москвы, которая положила начало мощному индустриальному электроснабжению большого города. Первые электрические трамваи положили начало огромному развитию общественного транспорта Москвы, без которого сегодня трудно представить наш город. <…> Московское центральное кольцо, которое сегодня является жемчужиной транспортной системы Москвы, тоже закладывалось в период управления городом Сергеем Александровичем", - рассказал Собянин.

А еще подвижничество и традиции благотворительности, которые помогала развивать супруга великого князя - русская княгиня Елизавета Федоровна Романова. Принцесса Гессенская - немка по рождению, англичанка по матери - объединила западные традиции милосердия и многовековые русские обычаи помощи нуждающимся.

"Это, конечно, удивительные вещи, которые сегодня актуальны. Сегодня, в условиях пандемии, когда большое количество людей находятся в сложной ситуации, начинания, традиции московской благотворительности, сострадания, имеют новое, современное звучание", - заключил Собянин.

Встреча приурочена к 10-летию работы ЕСПО. Однако подводить итоги никто не собирался.

"Стараемся следовать тем принципам жизни, которым следовала великокняжеская чета: это любовь к Богу и ближнему, любовь к своему Отечеству, беззаветное служение своим соотечественникам. Это бесконечное милосердие и добросердечие, это способность организовать дело, полезное для всех", - рассказала Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда ЕСПО.

Сегодня же состоится предпоказ выставки, приуроченной к 300-летию синодального хора. Об истории музыкального искусства в России, о подвижнической жизни и творческих успехах музыкантов и композиторов синодального периода можно будет узнать в Музее современной истории Москвы.

Анастасия Мартынова, Иван Колесников, "ТВ Центр".

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