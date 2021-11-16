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Исследования подтвердили безопасность лекарства от коронавируса "Мир-19"

13:44
  • вторник
  • 16 ноября 2021

В ФМБА ожидают завершения процедуры регистрации

Первая фаза клинических исследований подтвердила хорошую переносимость пациентами препарата от коронавирусной инфекции "Мир-19". Об этом во вторник, 16 ноября, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
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Скворцова уточнила, что "Мир-19" является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом в ингаляционной форме, который хорошо переносят люди с коронавирусом.

Лекарство не воздействует на организм человека, поэтому является для него полностью безопасным — воздействие осуществляется только на вирус COVID-19, подчеркнула глава ФМБА.

Отчет по второй фазе клинических исследований препарата "Мир-19" уже направлен в Министерство здравоохранения. В ФМБА ожидают завершения процедуры регистрации лекарства, рассказала Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что специалисты 27-го Научного центра Министерства обороны России зарегистрировали биологически активную добавку "КовБАД", которая снижает концентрацию коронавируса в носоглотке в 16 раз. В результате сокращается негативное воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями.

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