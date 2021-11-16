Оператор "Северного потока — 2" создаст "дочку" в Германии

Этот шаг будет предпринят для возобновления сертификации

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского трубопровода "Северный поток — 2", создаст дочернюю структуру в Германии. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказали в компании.

Заявление последовало за оглашением решения о временной приостановке процедуры сертификации оператора "Северного потока — 2" в Германии. Ля возобновления процесса Nord Stream 2 AG готово обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям.

При этом комментировать детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию в компании отказались, сообщает РИА Новости.

Ранее 16 ноября стало известно, что в Германии приостановили процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2". Условием возобновления процедуры были названы реорганизации и изменение правовой формы Nord Stream 2 AG: немецкая "дочка" компании-оператора должна будет стать и владельцем, и оператором немецкой части газопровода.

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