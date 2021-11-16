На белорусско-польской границе обострилась ситуация

Мигранты совершили новую попытку прорыва

Действия польских военных на границе с Белоруссией - нарушение норм международного гуманитарного права. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Сегодня беженцы совершили очередную попытку прорваться на территорию Евросоюза. В ответ силовики применили водометы и слезоточивый газ.

Ситуация на границе обострилась утром. Переживших очередную холодную ночь беженцев польские полицейские облили из водометов, пустили слезоточивый газ. Скорее всего, это ответ на движение мигрантов. Раньше их лагерь располагался в лесу, сейчас люди заняли узкий участок на въезде в пункт пропуска Брузги. Спят прямо на бетоне, слышен постоянный кашель и детский плач. Этот мужчина все-таки осуществил свою мечту - попал в гостеприимную Европу. Правда, ценой собственной жизни. Еще одного погибшего на границе мигранта хоронят в польском селе Бохоники. По телефону - слова поддержки его родным, которые остались на родине.

"Важно защитить страну, народ и не допустить столкновений" - заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании по обстановке на границе. Белорусский президент обратил внимание на наращивание сил НАТО. Почти час накануне он беседовал с Ангелой Меркель.

"Допустить эскалации, как бы кому этого не хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. На границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты. Но планы противодействия агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду министру обороны и другим силовым структурам я отдавал", - сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза накануне целый день пытались разрешить миграционный кризис. Сошлись на том, что двери Старого Света по-прежнему останутся закрытыми для непрошенных гостей.

"Границы ЕС не открыты без ограничений. Въезд возможен только через легальные пункты пересечения границы - с визами или по процедуре предоставления убежища. Дорога в Евросоюз не идёт через Беларусь. Евросоюз не может впустить никого из тех, кто находится на границе", - сообщил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Также в Брюсселе решили, что спровоцировала миграционный кризис Белоруссия, потому против Минска необходимо ввести очередной пакет санкций. Уже пятый. Его содержание будет объявлено в ближайшие дни, но общие тезисы известны. Как обычно, в черном списке - бизнес и физические лица. Особое внимание уделено тем, кто, по мнению Брюсселя, замешан в трафике мигрантов: турагентства и транспортные компании.

Например, "Белавиа". Национальный перевозчик может лишиться более половины своего авиапарка, потому что самолеты взяты в лизинг у ирландской компании. Сегодня в лагерь беженцев белорусский "Красный крест" доставил три тонны продуктов и теплые вещи. Помощь замерзающим людям пока поступает только из Минска.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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