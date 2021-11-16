Путин обсудил СВПД, Афганистан и Карабах с президентом Ирана

Лидеры провели телефонный разговор
Во вторник состоялся телефонный разговор между президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Сейедом Эбрахимом Раиси, передает пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества. Были отмечены слаженные российско-иранские усилия по сохранению государственности Сирии, ликвидации крупного очага международного терроризма.
"Уделено внимание положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Россия и Иран выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках. Владимир Путин выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по данной проблематике пройдут в конструктивном ключе", - говорится в сообщении.
Кроме того, президенты обменялись мнениями по ситуации в Афганистане. Путин сообщил о планирующейся доставке в Кабул российской гуманитарной помощи.
"Затрагивалась также ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин проинформировал о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе", - указали в Кремле.
Путин и Раиси условились о продолжении контактов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram