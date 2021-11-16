Путин обсудил СВПД, Афганистан и Карабах с президентом Ирана

Лидеры провели телефонный разговор

Во вторник состоялся телефонный разговор между президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Сейедом Эбрахимом Раиси, передает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества. Были отмечены слаженные российско-иранские усилия по сохранению государственности Сирии, ликвидации крупного очага международного терроризма.

"Уделено внимание положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Россия и Иран выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках. Владимир Путин выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по данной проблематике пройдут в конструктивном ключе", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по ситуации в Афганистане. Путин сообщил о планирующейся доставке в Кабул российской гуманитарной помощи.

"Затрагивалась также ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин проинформировал о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе", - указали в Кремле.

Путин и Раиси условились о продолжении контактов.

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