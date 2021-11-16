Об этом сообщил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов

Рынок внутренних авиаперевозок в России превысил докризисный уровень. Об этом доложил сегодня Владимиру Путину гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. На встрече в Кремле обсудили восстановление отрасли после пандемии.

"Транспортная отрасль пострадала больше всего, а из всей транспортной отрасли – авиаперевозки. "Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идёт, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом всё-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году. Как сейчас ситуация?" – поинтересовался Путин.

"Если посмотреть на Россию, то в российской отрасли авиаперевозок кризис не так силён. Он хоть и продолжается, но ситуация гораздо лучше. К семи месяцам 2021 года мы восстановились практически на 70 процентов. Более того, российские внутренние перевозки даже обогнали допандемийный период и восстановление – плюс 18 процентов", - сообщил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

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