Вашингтон не желает связывать себя обязательствами

Россия расценивает действия США в космосе как угрозу, несовместимую с заявлениями о мирном использовании космического пространства. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как указали в ведомстве, Соединенные Штаты создали космическое командование и приняли новую стратегию, одна из целей которой — создание комплексного военного преимущества к космосе.

Одновременно с этим Пентагон активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.

Вашингтон открыто заявляет о нежелании связывать себя какими-либо обязательствами в космосе. При этом в Госдепартаменте и Пентагоне призывают "разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства", что является лицемерием, как и попытки обвинить Россию в создании "рисков" для космонавтов Международной космической станции, подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что Российская Федерация на протяжении нескольких лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако Вашингтон и его союзники блокируют принятие документа, цитирует Минобороны РИА Новости.

Ранее 16 ноября в Пентагоне обвинили Россию в испытаниях противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту. В заявлении утверждается, что Россия продолжает разработку систем противокосмического оружия, что представляет угрозу и подрывает стратегическую стабильность.

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