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Вучич назвал дату встречи с Путиным

14:36
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Президент Сербии едет в Москву

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что едет в Москву 24 ноября.
Сербию не устроила цена на российский газ

"Встреча с Путиным будет 25. Мы много надежд возлагаем на эту встречу, и я очень волнуюсь перед этой встречей, хотя она и не первая. Мы готовимся к переговорам в Москве буквально каждый день, много важных тем, о которых нам предстоит поговорить", - цитирует сербского лидера ТАСС.

Он уточнил, что, в частности, намерен обсудить тему газа, который в сегодняшних условиях становится "некоторым видом нового золота". Р

анее Вучич уже отмечал, что планирует обсудить цену на газ для Сербии на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Прежде вице-премьер Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию до конца 2021 года.

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