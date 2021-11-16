Собянин одобрил пилотный проект по выдаче в аптеках льготных лекарств по QR-коду рецепта

Пилотный проект планируется реализовать с 15 января по 31 декабря 2022 года

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации пилотного проекта по обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Пилотный проект планируется реализовать с 15 января по 31 декабря 2022 года.

"Участвовать в проекте смогут коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан, назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН), в день обращения", - говорится в сообщении.

По планам властей, проект позволит расширить возможности льготных категорий граждан. Так, впервые им станет доступна опция получения препарата конкретного наименования - с доплатой разницы.

Получить препарат можно будет при предъявлении QR-кода электронного рецепта - в бумажном виде или на экране телефона. Расчеты с участниками программы будут осуществляться в форме бюджетных субсидий ежемесячно в размере фактически отпущенных бесплатных лекарств.

Как уточнили в мэрии, для льготного лекарственного обеспечения жителей Москвы ежегодно закупается порядка 24 миллионов упаковок неспецифических лекарственных препаратов.

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