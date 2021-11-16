Собянин одобрил еще два проекта создания рабочих мест за пределами ТТК

Построят административно-деловой центр и промышленный технопарк

Столичное правительство присвоило статус инвестпроектов по созданию мест приложения труда двум строительным проектам, которые реализуются за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Инвестиции в данные проекты составят порядка 8,5 миллиарда рублей. "В рамках указанных проектов инвесторы приняли на себя обязательства создать свыше 2,2 тысячи рабочих мест, построив объекты недвижимости общей площадью 76,7 тысячи квадратных метров", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что будут построены административно-деловой центр на улице Шеногина, а также промышленный технопарк на Ленинградском шоссе.

Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК заработала в 2019 году. "На данный момент одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объёме свыше 60 миллиардов рублей", - отметили в пресс-службе.

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