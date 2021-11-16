ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин одобрил еще два проекта создания рабочих мест за пределами ТТК

15:07
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Построят административно-деловой центр и промышленный технопарк

Столичное правительство присвоило статус инвестпроектов по созданию мест приложения труда двум строительным проектам, которые реализуются за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Инвестиции в данные проекты составят порядка 8,5 миллиарда рублей. "В рамках указанных проектов инвесторы приняли на себя обязательства создать свыше 2,2 тысячи рабочих мест, построив объекты недвижимости общей площадью 76,7 тысячи квадратных метров", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что будут построены административно-деловой центр на улице Шеногина, а также промышленный технопарк на Ленинградском шоссе.

Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК заработала в 2019 году. "На данный момент одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объёме свыше 60 миллиардов рублей", - отметили в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Технопарк
Технопарк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.