Как уберечь ребенка от простуды

Важно тщательно проконтролировать температуру воды для согревания

Все мамы сталкиваются с такой ситуацией, когда их ребенок возвращается домой насквозь промокший. И сразу страх, а вдруг ребенок заболеет. Что нужно сделать, чтобы ребенок не заболел, в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-педиатр Дарья Акоева.

- В первую очередь, что необходимо делать с ребенком, который пришел с улицы промокший - конечно же, высушить его и потрогать его ножки. У родителей есть и бытует такое мнение, что если у ребенка промокли ножки, то он автоматически заболеет. Нет, если ноги теплые, не надо паниковать, действительно, его нужно высушить и попробовать окунуть ноги ни в коем случае не в горячую воду. И не нужно ребенка, который только что пришел с улицы, спрашивать, хорошей ли температуры вода. Он может не понять.

- Не ощущать.

- Конечно. Нужно самим обязательно проконтролировать температуру воды и только после этого опустить ноги малыша.

- Если они теплые, то вытереть.

- Да, и надеть носочки. А если холодные, то тогда самой пощупать температуру воды. Она должна быть не горячей, естественно, не прохладной, комнатной температуры, 38-40 градусов - это, на самом деле, максимум. И в течение 5-10 минут сделать такую ванночку.

- Ноги мы попарили, дальше мы согреваемся имбирем?

- Да. С имбирем нужно быть, безусловно, бдительными. Потому что он может раздражать слизистую желудка у многих малышей. Он может просто им не нравится на вкус. Поэтому, теплый чай, обязательно не горячий, чтобы тоже мы не спровоцировали никакого резкого перепада температур в теле ребенка. Поэтому, теплый согревающий чай, возможно, с медом. Согреть, но не обжечь - самое главное, поэтому все контролируем.

- А в баню еще или все-таки теплый душ?

- Теплый тазик для ног и далее мы вытираем ребенка, естественно, насухо. Надеваем на него носочки симпатичные и после этого уже надеваем теплый какой-то там халат на малыша и можем отправить его или в постель, или заниматься дальнейшими какими-то своими домашними делами.

- Скажите, спирт или горчицу добавляют?

- Нет, это лишнее и это может даже навредить. В первую очередь, хочется сказать, что родители действительно любят и при повышении температуры тела или в каких-то иных совершенно ситуациях растирать ребенка или спиртосодержащими растворами, или чем-то иным. Это может быть опасно, делать этого не нужно. Если вы хотите растереть ребенка, достаточно использовать воду комнатной температуры. И все, ни в коем случае, для исключения какого-то спазма мы исключаем алкосодержащие растворы.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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