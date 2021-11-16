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Россия успешно уничтожила недействующий космический аппарат

15:13
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Аппарат "Целина-Д" находился на орбите с 1982 года

Россия успешно провела испытания по уничтожению недействующего космического аппарата, который оставался на околоземной орбите с 1982 года. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказали в российском Министерстве обороны.

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В ведомстве уточнили, что испытания проводились 15 ноября. Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией.

Отвечая на обвинения Вашингтона в опасности таких испытаний, в Минобороны подчеркнули, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

Фрагменты уничтоженного аппарата внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования, цитирует оборонное ведомство РИА Новости.

Ранее 16 ноября в Пентагоне обвинили Россию в испытаниях противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту. В заявлении утверждается, что Россия продолжает разработку систем противокосмического оружия, что представляет угрозу и подрывает стратегическую стабильность.

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