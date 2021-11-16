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Собянин утвердил проект благоустройства территории в Солнцеве

15:17
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Он предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 11,9 километра

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории в Солнцеве. Его реализация позволит улучшить транспортную и пешеходную доступность новых жилых комплексов, возводимых в районе.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 11,9 километра, включая улицы Авиаторов, Родниковая и прилегающие проектируемые проезды, передает АГН "Москва".

Что входит в план:

  • на пересечении с улицами Новопеределкинская и Производственная запланирована реконструкция переезда через ж/д подъездной путь;
  • под улицей Родниковая возведут путепровод тоннельного типа - с северной стороны развязки на Киевском шоссе;
  • новая пешеходная улица свяжет ЖК "Румянцево парк" пешеходным переходом через Киевское шоссе, ведущим к станции метро "Саларьево".

Кроме того, проект планировки предусматривает корректировку схемы движения наземного городского пассажирского транспорта.

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