Он предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 11,9 километра
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории в Солнцеве. Его реализация позволит улучшить транспортную и пешеходную доступность новых жилых комплексов, возводимых в районе.
Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 11,9 километра, включая улицы Авиаторов, Родниковая и прилегающие проектируемые проезды, передает АГН "Москва".
Что входит в план:
- на пересечении с улицами Новопеределкинская и Производственная запланирована реконструкция переезда через ж/д подъездной путь;
- под улицей Родниковая возведут путепровод тоннельного типа - с северной стороны развязки на Киевском шоссе;
- новая пешеходная улица свяжет ЖК "Румянцево парк" пешеходным переходом через Киевское шоссе, ведущим к станции метро "Саларьево".
Кроме того, проект планировки предусматривает корректировку схемы движения наземного городского пассажирского транспорта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram