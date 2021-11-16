Жириновский предложил лишать дипломов врачей-антиваксеров

Уровень вакцинации в России лидер ЛДПР оценил как низкий

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что врачей-антипрививочников следует лишать дипломов.

"Русские врачи при царях собой жертвовали, чтобы спасти от инфекции. А сегодняшние врачи не ими созданную вакцину отвергают. Это не врачи, надо лишать дипломов таких врачей", - приводит слова политика РИА "Новости".

Жириновский добавил, что уровень вакцинации в России остается низким, несмотря на то, что именно здесь создали первую вакцину.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что появление врачей-антиваксеров связано с непрофессионализмом или заблуждением. Как заметил при этом глава Минздрава, есть медики, не задумывающиеся о последствиях отказа от вакцинации, такие люди демонстрируют "совершенно безрассудный подход".

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