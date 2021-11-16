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Минск оценил число пострадавших от действий польских силовиков

15:25
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Белоруссия расследует применение спецсредств против беженцев на границе

Применение польской стороной спецсредств и боеприпасов против беженцев на границе будет тщательно расследовано. Минск расценивает шаги Варшавы в отношении мигрантов как действия против лиц на территории другой страны, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.
Евросоюз отказался пускать мигрантов с территории Белоруссии

Тем временем в Минздраве заявили, что белорусские медики оказывают помощь пострадавшим от спецсредств беженцам. Число раненых продолжает расти.

Ранее сообщалось, что скопившиеся у КПП Брузги беженцы из ближневосточных стран предприняли попытку штурма польской границы. Польские силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Белорусские пограничники, в свою очередь, усилили охрану границы, выставив второй периметр оцепления, передает РИА Новости.

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