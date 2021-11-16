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Путин и Лукашенко вновь обсудили миграционный кризис

15:37
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Беседа прошла с учетом состоявшегося накануне разговора Лукашенко и Меркель

Президент России Владимир Путин во вторник, 16 ноября, провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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В ходе беседы стороны продолжили обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза. При этом была учтена прошедшая накануне беседа Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин отверг обвинения в причастности России к миграционному кризису и указал, что его причины носят как экономический, так и политический характер. Но главное, что, вопреки обвинениям в адрес Минска и Москвы, проблема создана самими странами Запада.

Поскольку Евросоюз грозит расширить санкции в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса, Лукашенко пообещал в таком случае перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал — Европа".

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