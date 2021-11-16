Кабмин увеличил максимальное пособие по безработице в 2022 году

Размер выплаты составит 12 792 рубля

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году увеличится до 12 792 рубля. Это следует из постановления, которое во вторник, 16 ноября, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, для граждан, признанных в установленном порядке безработными, в 2022 году в первые три месяца получения пособия по безработице устанавливается его максимальная величина — 12 792 рубля. При этом в 2021 году она составляет 12 130 рублей.

Минимальный размер пособия по безработице в 2022 году останется неизменным. Как и в 2021 году, он будет составлять 1500 рублей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В октябре в Минтруде рассказали, что количество официально зарегистрированных безработных в России снизилось — до 844 тысяч человек. При этом общее число безработных, по данным Росстата, составляет 3,4 миллиона граждан.

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