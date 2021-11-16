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Устроившего стрельбу в казанской школе признали вменяемым

15:56
  • вторник
  • 16 ноября 2021

СК собирается передавать дело для судебного разбирательства

Открывшего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева сочли вменяемым, пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Владимира Богдана.
Ребенок пострадал при стрельбе в школе в Пермском крае

"Следователь сказал мне, что экспертиза признала его вменяемым. Самого заключения я не видел", - сказал защитник.

Он уточнил, что обвиняемый отказался от нанятых родителями защитников. СК собирается передать дело для судебного разбирательства уже в декабре.

11 мая 19-летний Галявиев, бывший ученик гимназии № 175 в Казани, устроил в здании образовательного учреждения стрельбу из ружья. Погибли девять человек, в том числе семь детей. 23 человека пострадали. Подростка доставили в Москву для проведения экспертизы в Институте скорой помощи имени Сербского.

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Устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев
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