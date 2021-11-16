Одиннадцать человек отравились метанолом в Казани

Всем пострадавшим около 20 лет

Врачи в Казани борются за жизнь пострадавших от отравления метанолом молодых людей. Госпитализированы одиннадцать человек, состояние троих тяжелое.

"11 человек обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов", - сообщили в республиканском минздраве.

В ведомстве отметили, что речь идет о молодых людях. Все пострадавшие - - 1999-2000 годов рождения, передает ТАСС.

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