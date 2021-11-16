Спят на бетоне: в каких условиях живут мигранты на белорусско-польской границе

Ситуаия на границе обостряется

Евросоюз в ситуации с мигрантами использует двойные стандарты, чем ставит себя в очень неудобное положение. Так глава российского МИД прокомментировал то, что происходит сейчас на белорусско-польской границе. А применение слезоточивого газа и водомётов в отношении беженцев Сергей Лавров назвал грубым нарушением всех мыслимых норм международного гуманитарного права. Ситуация у белорусского КПП "Брузги" обострилась сегодня утром, когда группа мигрантов вновь попыталась прорваться через ограждение.

К границе с Белоруссией Польша стянула дополнительные полицейские подразделения, военных, спецтехнику. Сразу четыре водомета утром идут в дело. В и без того замерзших людей направляют мощные струи ледяной воды с химикатами. Распыляют слезоточивый газ, зафиксированы случаи применения светошумовых гранат. Звучат выстрелы. Есть пострадавшие, в том числе среди журналистов - белорусские оператор и корреспондент. Небольшая группа беженцев, в свою очередь, бросает в сторону Польши палки и камни, попавшие под руку. Ранение получает полицейский.

Мигрантам - здесь их более двух тысяч, преимущественно из Ирака - похоже, нечего терять. Мечтая прорваться в Европу, они проводят в стихийном лагере одну холодную ночь за другой. Спят прямо на бетоне. Разводят костры. Но все, что может гореть - ветки, трава, хворост - сырое. Удушливый дым стоит столбом. Здесь много заболевших. Слышен кашель и детский плач. А по ту сторону погранпереходов всё та же безразличная колючая проволока и кордоны полицейских.

Кадры эти видят и в Евросоюзе - на месте работают иностранные съемочные группы - правда, снимать они могут только с территории Белоруссии, поляки же на свою журналистов не пускают. Репортеров телеканала RT, которые пыталась работать в приграничной зоне, и вовсе задержали. Но возмущения по этому поводу, как заметил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров, Старый свет почему-то не выражает.

О своих же ценностях - не только о свободе слова, но и о гуманизме, правах человека - Европа действительно будто забыла. И ясно дает понять: надеяться беженцам не на что. Именно Минск Европа открыто обвиняет в том, что он якобы и спровоцировал кризис. По сообщениям польской стороны, белорусы вооружают мигрантов, разрушают забор на границе. Так что Брюссель должен ввести уже пятый по счету пакет санкций. В списке, в основном те, кто якобы участвует в трафике мигрантов: турагентства и транспортные компании, в частности, "Белавиа". Александр Лукашенко сегодня назвал возможные ограничения беспочвенными и бесполезными, а обвинения - абсурдными.

Свой план по выходу из миграционного кризиса Александр Лукашенко изложил по телефону Ангеле Меркель. Та, по его словам, взяла паузу, чтобы обсудить предложения Минска с участниками Евросоюза. Каков будет результат, предположить сложно, но важен уже сам факт диалога с белорусским лидером - первого после прошлогодних президентских выборов в республике.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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