Минск заявил о возможности переброски российских "Искандеров" в Белоруссию

При необходимости прибудут несколько дивизионов

Белоруссия хотела бы иметь на вооружении своей армии ракетный комплекс "Искандер". Пока же, в случае необходимости, на белорусскую территорию будут переброшены несколько дивизионов таких комплексов из России, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

Глава Минобороны Белоруссии пояснил, что существует региональная группировка войск, в состав которой входит "Искандер".

"И который, если понадобится, когда будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи", - заявил Хренин в интервью арабскому телеканалу "Al Jazeera".

Ранее президент Белоруссии признался, что хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". По словам Александра Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

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