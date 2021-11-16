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Минск заявил о возможности переброски российских "Искандеров" в Белоруссию

16:31
  • вторник
  • 16 ноября 2021

При необходимости прибудут несколько дивизионов

Белоруссия хотела бы иметь на вооружении своей армии ракетный комплекс "Искандер". Пока же, в случае необходимости, на белорусскую территорию будут переброшены несколько дивизионов таких комплексов из России, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
Появилось видео массированного ракетного удара "Искандеров"

Глава Минобороны Белоруссии пояснил, что существует региональная группировка войск, в состав которой входит "Искандер".

"И который, если понадобится, когда будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи", - заявил Хренин в интервью арабскому телеканалу "Al Jazeera".

Ранее президент Белоруссии признался, что хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".  По словам Александра Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

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