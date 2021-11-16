Европарламент потребовал заморозить финансовую помощь Польше

Националисты в Варшаве неверно распоряжаются деньгами, считают в ЕП

Финансовые потоки в миллиарды евро, идущие на восстановление экономики Польши после пандемии, должны быть заморожены – до тех пор, пока Варшава не начнет уважать закон и не признает приоритет правил Евросоюза. Письмо такого содержания, подписанное лидерами основных политических сил в ЕП, поступило в Европейскую комиссию.

Польскому националистическому правительству нельзя доверять такие огромные суммы, нет гарантий, что оно выполнит сопутствующие финансовой помощи обязательства, считают европарламентарии.

"Требуем, чтобы Комиссия, как гарант соглашений, воздержалась от одобрения польского плана восстановления – до тех пор, пока Варшава не выполнит всех условий европейского плана восстановления и устойчивости", - говорится в послании.

Инициатива поддержана пятью основными группами Европарламента: правоцентристской Народной партией, левоцентристскими Социалистами, либеральной "Обновление Европы", зелеными и "Объединенными левыми". Эти группы представляют три четверти Европейского парламента, отмечает агентство Reuters.

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