ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возросло число госпитализированных с отравлением метанолом в Казани

17:21
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Состояние пострадавших – среднее и тяжелое

Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до двенадцати. Как сообщили в Минздраве Татарстана, госпитализирован еще один человек.
Число жертв отравления метанолом на Урале выросло до 35

16 ноября стало известно, что в Казани с признаками отравления метанолом доставлены в больницу 11 человек. Все пострадавшие - 1999-2003 годов рождения. Состояние пациентов оценивается как среднее и тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении или сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности или здоровья потребителей. По предварительным данным, все пострадавшие употребили спиртосодержащий напиток, который приобрели у неустановленного лица, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.