Возросло число госпитализированных с отравлением метанолом в Казани

Состояние пострадавших – среднее и тяжелое

Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до двенадцати. Как сообщили в Минздраве Татарстана, госпитализирован еще один человек.

16 ноября стало известно, что в Казани с признаками отравления метанолом доставлены в больницу 11 человек. Все пострадавшие - 1999-2003 годов рождения. Состояние пациентов оценивается как среднее и тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении или сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности или здоровья потребителей. По предварительным данным, все пострадавшие употребили спиртосодержащий напиток, который приобрели у неустановленного лица, передает "Интерфакс".

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