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Лукашенко приказал накормить и обогреть мигрантов

18:06
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Для них подготовлен логистический центр

Группы мигрантов покидают район вблизи белорусско-польской границы. Они направляются в логистический центр, который организован по распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко в Гродненской области.
Евросоюз отказался пускать мигрантов с территории Белоруссии

Как сообщает РИА Новости, пока на прирзыв белорусских властей откликнулись около 200 беженцев. В логистическом центре им будет предоставлено место для отдыха.

"Президент поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе", -  приводит "Интерфакс" сообщение телеграм-канала "Пул Первого".

Отмечается, что логистический центр находится неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Там беженцев накормят и обогреют.

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