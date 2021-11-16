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Суд в украинском Житомире вызвал на заседание Цукерберга

18:28
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Рассматривается иск о защите чести и достоинства

Владельца компании "Мета" Марка Цукерберга привлекли соответчиком по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск в Коростенский суд Житомирской области подал мэр города Овруч Иван Коруд.
Цукерберга и его жену обвинили в домогательствах и дискриминации

"Привлечь к участию в деле по иску Ивана Коруда о защите чести, достоинства, деловой репутации должностного лица к Алексею Кравчуку... как соответчика владельца сайта "Фейсбук", резидента Соединенных Штатов Америки", - говорится в решении суда.

Иск в суд к основателю районной ячейки партии "Свобода" Алексею Кравчуку Иван Коруд подал25 июля 2019 года. Истец требует признать недостоверной и унижающей его честь и достоинство информацию, распространенную в Facebook Кравчуком, обвинившим его в коррупции. Первое заседание назначено на 2 декабря, передает ТАСС.

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