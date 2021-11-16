В России назвали лицемерием обвинения в создании рисков для МКС

Ситуацию прокомментировали в Минобороны и МИД России

Вашингтон обвинил Москву в создании угрозы для МКС и других аппаратов на орбите. С критикой также выступили Париж и НАТО. Поводом стало испытание российской противоспутниковой системы. Министр обороны Сергей Шойгу уже подтвердил - операция действительно была и выполнена она с ювелирной точностью. Обломки поражённой цели давно не функционирующего советского спутника, как и другой космический мусор, пролетели на большом расстоянии от МКС, а теперь тщательно отслеживаются. Чего на самом деле опасаются западные партнёры?

Российский экипаж на МКС сегодня занят обычными делами. Накануне космонавты и астронавты вынуждены были укрыться в кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Сейчас угроза столкновения с космическим мусором миновала. Однако американское командование распорядилось держать внутренние люки закрытыми. Вашингтон, похоже, решил вынести сор из космоса. И во всем опять виновата Россия.

США с союзниками намерены противодействовать безрассудному и безответственному поведению России в космосе – дежурные формулировки американского Госдепа тут же подхватили в НАТО.

"Возможности, которые мы имеем благодаря спутникам, чрезвычайно важны для функционирования альянса - связь, навигация, системы оповещения. Россия, испытывая новое оружие, уничтожает наш космический потенциал", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО при этом тактично умолчал о том, что в ходе испытаний, факт проведения которых подтвердили в нашем Минобороны, был сбит старый неработающий советский спутник "Целина Д", находящийся на орбите с 1982 года.

Испытания прошли 15 ноября. При этом никаких международно-правовых норм Россия не нарушила, поясняют юристы. Уведомлять кого-либо о проводимых пусках наша страна не обязана, да и реальной угрозы не было. Вот схема движения, составленная Минобороны: траектории движения МКС и "Целины Д" проходят друг от друга на расстоянии 40 километров.

"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования", - сообщили в Минобороны России.

Подобные пуски не являются чем-то экстраординарным. Их уже проводили КНР, Индия, ну и, конечно, США, причем, последние 60 лет. То есть практически на протяжении всей истории освоения космоса.

"Заявлять, что РФ создает риски для мирного использования космического пространства — это лицемерие. При этом сами США развивают эту гонку вооружений активным образом", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Американский беспилотник X-37, известный как космический меч, был создан еще в начале двухтысячных. В космос запущены уже 6 таких аппаратов. Почти каждый на околоземной орбите находится от года до двух. Большие, вместительные, официально предназначенные для научных целей.

Россия и Китай на уровне ООН вот уже несколько лет предлагают принять международный договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, но США брать на себя подобные обязательства отказываются. Владимир Путин неоднократно обращал на это внимание.

"Это всё очень серьёзные вызовы, с которыми может столкнуться человечество. Представьте только себе, что над головой каждого из нас, а значит, и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, может быть, и ядерного. Подлётное время будет очень маленьким, средства защиты – очень сложными. И это действительно может изменить, глобально просто может изменить ситуацию в мире в сфере безопасности", - сказал он.

Теперь, судя по всему, наша страна надежно защищена. Понятно, что рано или поздно публике представят новую военную разработку, сам факт появления которой и беспокоит наших западных партнёров.

"То, что наша страна испытала противоспутниковое оружие и продемонстрировала возможности уничтожения любых объектов в космосе на соответствующих высотах, это предупреждение Соединённым Штатам Америки, что их господство в космосе закончилось", - рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Тем более, что Россия от диалога по-прежнему не отказывается. Но американцы пока готовы обсуждать лишь космический мусор, борьба с которым стала одной из тем сегодняшней встречи руководства Роскосмоса и НАСА.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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