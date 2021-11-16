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Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию на границе с Азербайджаном

19:00
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Россия приложит все усилия, чтобы боевые действия прекратились

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Армении Суреном Папикяном ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В Ереване считают, что действия Баку нарушают положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
Азербайджан обвинил Армению в обстреле

"Министр обороны Армении представил ситуацию на армяно-азербайджанской границы, сложившуюся вследствие провокации ВС Азербайджана. Министр обороны России выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий на границе", - говорится в сообщении армянского военного ведомства.

Обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась 13 ноября, последовали взаимные обвинения Еревана и Баку в обстрелах. 16 ноября на границе начались локальные бои. Сообщается о раненых, убитых и попавших в плен, передает ТАСС.

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