Три человека пострадали при обрушении конструкций в московском ТЦ

На месте работают спасатели

Представители экстренных служб выясняют детали инцидента в строящемся торговом центре "На Беговой" на Хорошевском шоссе в Москве. Спасатели получили информацию о пострадавших в результате обрушения конструкций.

"Проверяется информация о пострадавших в результате обрушения конструкций в ТЦ "На Беговой" на Хорошевском шоссе. Спасатели работают на месте", - приводит слова своего источника в экстренных службах ТАСС. Агентство отмечает, что пока не располагает официальным комментарием властей.

В свою очередь, РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что в ТЦ обрушилась стена на первом этаже. Пол предварительным данным, пострадали три человека.

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