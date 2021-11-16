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Три человека пострадали при обрушении конструкций в московском ТЦ

19:54
  • вторник
  • 16 ноября 2021

На месте работают спасатели

Представители экстренных служб выясняют детали инцидента в строящемся торговом центре "На Беговой" на Хорошевском шоссе в Москве. Спасатели получили информацию о пострадавших в результате обрушения конструкций.
Видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае

"Проверяется информация о пострадавших в результате обрушения конструкций в ТЦ "На Беговой" на Хорошевском шоссе. Спасатели работают на месте", - приводит слова своего источника в экстренных службах ТАСС. Агентство отмечает, что пока не располагает официальным комментарием властей.

В свою очередь, РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что в ТЦ обрушилась стена на первом этаже. Пол предварительным данным, пострадали три человека.

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