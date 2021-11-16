Шойгу призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия

Министр подтвердил готовность Москвы содействовать стабилизации обстановки

Глава Минобороны России обсудил обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана с министрами обороны этих стран. Сергей Шойгу призвал Ереван и Баку прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки, сообщили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Шойгу с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Российский министр подтвердил готовность Москвы приложить усилия для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и урегулирования ситуации.

Также состоялась телефонная беседа с главой Минобороны Азербайджана. Закир Гасанов заявил Сергею Шойгу, что азербайджанские силы пресекли провокацию Армении на границе. Стороны конфликта с 13 ноября обвиняют друг друга в провокациях, 16 ноября начались локальные бои. Сообщается об убитых и раненых, передает ТАСС.

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