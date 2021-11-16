Зеленский обсудил с британским министром развитие украинского флота

Президент Украины рассказал, как старается достичь мира в Донбассе

Развитие украинского флота, а также ситуацию в районе Черного и Азовского морей обсудил президент Украины Владимир Зеленский с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом. Британский министр прибыл в Киев с рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе президента, Зеленский приветствовал подписание двустороннего Рамочного соглашения по официальной кредитной поддержке развития возможностей украинского флота.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", - приводит заявление Зеленского пресс-служба.

Украинский лидер проинформировал британского министра "о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей". Кроме того, Зеленский рассказал Уоллесу об активной работе, которую ведет Киев для достижения мира в Донбассе и выразил надежду на скорое вступление страны в НАТО.

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