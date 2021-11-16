Ереван и Баку стабилизировали обстановку на границе после призыва Шойгу

Бои прекратились

Ситуация в районе горы Килисали, на границе Армении и Азербайджана, нормализовалась. Этому способствовал разговор министра обороны России Сергея Шойгу с главами военных ведомств двух стран.

"В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки", - говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что боестолкновения в районе горы Килисали прекращены. Ситуация нормализовалась и находится под контролем, говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, Сергей Шойгу в телефонных разговорах с Ереваном и Баку призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки, передает ТАСС.

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