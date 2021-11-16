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Минск заявил о применении Варшавой химикатов против мигрантов

21:54
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Это может привести к необратимым последствиям

Спецсредства, содержащие токсичные химикаты, применили польское силовики против мигрантов на границе с Белоруссией. Спецсредства использовали в то время, когда беженцы пытались прорваться через границу в Польшу.
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"Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия", - заявил замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык.

Малык подчеркнул, что применение подобных средств может привести к необратимым последствиям для здоровья людей. При этом мигранты находились на белорусской территории. Подобные действия должны получить правовую оценку, приводит слова Малыка агентство БелТА.

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