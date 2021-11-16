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Суд в Германии отклонил иск экологов к "Северному потоку-2"

22:14
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Организации отказали в иске уже во второй раз

Иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe в отношении трубопровода "Северный поток-2" отклонен. Решение принял Высший административный суд Грайфсвальда.
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"Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe против Горного ведомства Штральзунда", - заявила представитель суда Доротея тер Веен.

Немецкие экологи летом 2021 года подали иск с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2". Они намеревались оспорить решение управления горного надзора Штральзунда, которое и раньше отклоняло заявку Deutsche Umwelthilfe. Экологи критикуют проект трубопровода: по их мнению, вредное воздействие газопровода на окружающую среду может оказаться большим, чем считалось ранее, передает РИА Новости.

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